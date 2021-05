Wie ein Samen, der aufgeht

Eingebettet zwischen Fußballstadion, afghanisch-thailändischem Restaurant und einer Spielgruppe hat das Lerncafé Bludenz 2020 eine kunterbunte Bleibe gefunden.

„Lerncafé“ klingt erst mal gar nicht wirklich cool – was hat Lernen schon mit einem Besuch in einem gemütlichen Café zu tun? Doch die neun Lerncafés der Caritas beweisen, dass es da sehr wohl einen Zusammenhang gibt. Das Lernen zur Nachmittags-Kaffee-Zeit, die angeregten Unterhaltungen zwischen Betreuer*innen und Schüler*innen und die duftende Tasse Kaffee für die Freiwilligen, die in ihrer Freizeit Buben und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren begleiten und sie in schulischen Belangen unterstützen.