Wie ein normaler Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen aussieht

Prim. Univ.-Prof. DDr. Barbara Maier (Gynäkologin, Wilhelminenspital Wien) war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Für sie ist die derzeitige Situation, was Schwangerschaftsabbrüche in Vorarlberg betrifft, nicht tragbar. "Vorarlberg hat leider die Situation nicht genützt, um Schwangerschaftsabbrüche in Spitälern durchzuführen. Das wäre die beste Lösung", erklärte. Die Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung und Verhütung findet als unzumutbar, dass Frauen im 21. Jahrhundert für diesen Eingriff in ein anderes Bundesland fahren müssen. "In Vorarlberg kommt es zu einer Stigmatisierung", schätzte Maier ein und fragte sich, warum es nicht mehr Ärzte in der niedergelassenen Praxis gebe, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen.