Wie ein Götzner den Montafoner Après Ski neu erfinden will

Neuer Name, bewährtes Konzept

Nach "Ausrutscher" und "Shooters" bekommt das urige und gleichzeitig modern eingerichtete Lokal einen neuen Namen. Ab sofort können Gäste der beliebten Beiz im "s'Gaschur" feiern, eine doch irritierende Bezeichnung, zumal Einheimische die Aussprache ihres Gemeindenamen so wohl nicht unterschreiben würden.

"Als ich meiner Großmutter über meine Pläne für den Winter und die Übernahme des Lokals erzählt hatte, meinte sie nur: 'Ah, s'Gaschur din'. So entstand dann der Name", informiert Mike Fröhle schmunzelnd über die Herkunft. Der gebürtige Götzner war jahrelang als Betriebsleiter der Funworld in der Harder Großraumdiskothek Nachtschicht tätig.