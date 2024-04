Wie EasyPark das Parken in ganz Österreich vereinfacht

EasyPark hat seine Präsenz nun auf 120 österreichische Gemeinden ausgeweitet und deckt damit 97 Prozent aller Gemeinden mit signifikanter Parkraumbewirtschaftung ab.

Dies ermöglicht Nutzern, nahezu überall in Österreich sowie in allen angrenzenden europäischen Ländern ihre Parkgebühren über eine einzige App zu begleichen. Die schnelle Expansion von EasyPark hat auch international Anerkennung gefunden, wobei das Unternehmen von der Financial Times und Statista zu den am schnellsten wachsenden Firmen Europas gezählt wird.

Die Digitalisierung des Parkens

Die EasyPark App ermöglicht nicht nur ein komfortables Parken von Feldkirch bis Hainburg, sondern bietet auch umfangreiche Informationen zu Parkzonen. Dank der Zusammenarbeit mit Handyparken und der Akquise zahlreicher neuer Verträge mit Gemeinden kann EasyPark nun eine nahezu vollständige Abdeckung in Österreich verkünden. Markus Heingärtner, der österreichische Country Director von EasyPark, betont das Ziel des Unternehmens, den Anteil digitaler Parktransaktionen weiter zu erhöhen und damit die Digitalisierung des Parkens voranzutreiben. Obwohl derzeit nur etwa 25 % der Parkscheine digital sind, strebt EasyPark bis Ende 2026 eine Quote von 50 Prozent an.

Dieser Screenshot aus "EasyPark" zeigt die Parkmöglichkeiten im Bereich der Dornbirner Stadt. ©(VOL.AT)

Von der Straße ins Parkhaus: EasyPark erweitert Angebot

Neben der Straßenparkplatzbewirtschaftung plant EasyPark nun auch, Parkhäuser und Garagen mit automatisierter Kennzeichenerfassung einzubeziehen, um das Parken noch einfacher zu gestalten. Dieser sogenannte Off-Street-Bereich bietet in Österreich großes Potenzial, da Parkplätze auf den Straßen zunehmend knapper werden.

Screenshot von "EasyPark" - Wie Funktioniert die Kennzeichen-Abrechnung? ©(VOL.AT)

Parkdaten für eine bessere Stadtplanung

Darüber hinaus bietet EasyPark Städten und Gemeinden die Möglichkeit, anonymisierte Parkdaten einzusehen und zu nutzen, um fundierte Entscheidungen in der Verkehrsplanung zu treffen. Diese Daten können beispielsweise für die Preisgestaltung, die Planung neuer Parkplätze oder die Einführung von Parkbeschränkungen herangezogen werden. Heingärtner sieht in der Zukunft der österreichischen Städte eine perfekte Balance zwischen Parkplatzangebot und -nachfrage, was letztendlich die Lebensqualität verbessern soll.

EasyPark Group: Weltweit führend in Parkraummanagement

Die EasyPark Group, zu der auch die Apps EasyPark, PARK NOW, ParkMobile, RingGo und Park-line gehören, ist führend in der Technologie für Parkraummanagement und Elektrofahrzeugladung und operiert weltweit in über 4.000 Städten und mehr als 20 Ländern. Als Europas führende Park-App ist EasyPark besonders in Österreich mit einer Präsenz in rund 120 Städten stark vertreten.

