Geld sparen mit Easy Park - Auch im Vorzeige-Ländle

So funktioniert Easypark

Seit zweieinhalb Jahren ist der gebürtige Nenzinger der Country Director bei Easy Park der Regionen Österreich und Schweiz. Seitdem stellt er sich den Herausforderungen des Parkzonen-Dschungels. Easy Park ist ein Onlinedienstleister, bei dem das „Parkticket“ einfach per App gelöst werden kann. „Mit der App kann das Parken bezahlt werden, wo auch immer sie sind. Man muss nicht zum Parkautomaten“, erklärt Heingärtner. Stattdessen kann durch ein Rad am Handy die gewünschte Zeit eingestellt werden. So bezahlt man wirklich nur die gebliebene Zeit. „Oftmals braucht man doch länger bei einem Termin und das kann man einfach am Rad verlängern. Dann spart man sich den Strafzettel.“