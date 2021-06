Wie die Stadt gutes Klima fördert

„Klimaverrückter Stadtspaziergang“ sensibilisierte an vier Themeninseln für Klimaschutz

FELDKIRCH Was tut die Stadt Feldkirch, und was kann jeder einzelne tun, um aktiv zum Klimaschutz beizutragen? Der „Klimaverrückte Stadtspaziergang“ gab Einblicke, wie die 2000-Watt-Stadt und ihre Bürger der Klimaerwärmung entgegentreten.

Am drastischsten macht sich der Klimawandel an den beiden Polen bemerkbar, wo er den Lebensraum vieler Tiere unmittelbar gefährdet. Der Temperaturanstieg von rund drei Grad hat zur Folge, dass Eisbär und Pinguin das Eis unter den Füßen wegschmilzt.

Aber auch hierzulande spielt das Klima verrückt, was sich durch verheerende Stürme, Überschwemmungen und Trockenheit bemerkbar macht. Um auf die Verbindung von beiden aufmerksam zu machen, laden in Feldkirch vier Themeninseln mit Pinguinen zum Verweilen ein, stellen unbequeme Fragen und fordern zugleich zum Handeln auf.