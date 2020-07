Wie die Schule der Zukunft aussehen soll

Der Innovationswettbewerb der Universität Liechtenstein bringt neue Ideen hervor.

Lustenau. Wie kann Schule in einer hochautomatisierten Welt, in der Maschinen die Überhand gewinnen, aussehen? Das fragten sich Schülerinnen und Schüler der HAK Lustenau, beteiligten sich an dem Innovationswettbewerb der Universität Liechtenstein und reichten das Ergebnis ihrer Teamarbeit mittels eines Videos ein. Ganz so simpel funktionierte das auch in der digitalen Welt nicht, aber eines wussten Nilüfer Kasigoglu, Koray Damar, Sina Bahl und Vincent Scheffknecht: „Es liegt in unserer Hand, neue Ideen zu finden“.