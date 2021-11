Wie die Jugend auch für das Leben lernt

In der OJAD wurden die Tage des Kennenlernens wieder eifrig genutzt.

Dornbirn. Gute Umgangsformen und ein faires Miteinander fallen oft erst dann auf, wenn sie fehlen. Die Mitarbeitenden der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) wissen natürlich, wie wichtig die Rücksichtnahme und gegenseitige Achtung im täglichen Umgang sind. Deshalb sind sie darauf bedacht, dass Kinder und Jugendliche bereits früh die sozialen Kontakte im wirklichen Leben, abseits von Insta & Co. praktizieren und auch lernen, offen aufeinander zuzugehen. Damit das in einer neuen Klasse, an einer neuen Schule von Anfang an konfliktfrei gelingen kann, bietet die OJAD jeweils zu Beginn eines Schuljahres die Tage des Kennenlernens an. Kooperationspartner des Jugendhauses sind unterschiedliche Schulen – dazu gehören die Polytechnische Schule Dornbirn, das BRG Schoren, die Landesberufsschule 1 oder die Mittelschule Lustenauerstraße. Schüler von neun Klassen nahmen an den Workshops in der OJAD, die seit mehreren Jahren angeboten werden, teil. Praktisch finden sie freilich die Begleitung durch ihre Lehrer und die Abhaltung des Alternativprogramms anstelle des regulären Unterrichts.