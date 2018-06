Wie der Vater, so nun auch der Sohn

Jetzt tritt Sohn Dominic in die Fussstapfen von Vater Reinhard Divis und verstärkt die Torhüterposition von VEU Feldkirch.

Dominic Divis wird in der kommenden Saison das Goalie-Gespann der VEU Feldkirch verstärken und als Backup für Alex Caffi fungieren.

Damit kann die VEU diese wichtige Position mit einem hochtalentierten Goalie besetzen, zumal Patrick Kühne, wie bereits berichtet, aufgrund einer geplanten Operation längerfristig nicht zur Verfügung stehen wird. Divis musste in der letzten Saison ebenfalls aufgrund einer Operation pausieren, ist aber wieder völlig fit und voll im Training. Seine Qualität hat Divis bereits in der AHL-Saison 2016/17 unter Beweis gestellt, als er für die VEU als Kooperationsspieler mit den Linzer Black Wings zum Einsatz kam. Einen Wechsel gibt es auch auf der Position des dritten Goalies. Michael Sparr muss die VEU studienbedingt verlassen, dafür wird Simeoni Kyllönen aus dem Nachwuchs in den erweiterten Kreis der Kampfmannschaft aufrücken.