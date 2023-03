Wie der Schulalltag besser gelingen kann

Markus Haider stellt sein bereits erprobtes Konzept für zwölf bis 15-Jährige in Dornbirn vor.

Dornbirn. Wozu soll ich das lernen? Das brauche ich später eh nie! Wer kennt nicht solche und ähnliche Aussagen von den eigenen Kindern oder erinnert sich an frühere Schulstunden, die einem selbst ziemlich sinnlos vorkamen? Pädagoginnen und Pädagogen haben bereits Ideen dazu entwickelt, wie sich Deutsch, Mathematik und Englisch anders lernen lassen als mittels eines herkömmlichen Stundenplans. So hat auch der Bildungsinnovator und Schulentwickler Markus Haider aus Wien erkannt, dass der Schulalltag die Kinder inspirieren, begeistern, fördern und stärken soll. Was meint er damit? Statt im herkömmlichen Klassenzimmer zu pauken, wird zum Beispiel im Lernbüro selbständig oder im Team gearbeitet. Sein Konzept OPENschool funktioniert nach dem Prinzip „Menschen, die miteinander lernen“. Ein ganz kleiner Teilaspekt soll sein, wie Schülerinnen und Schüler erleben, dass das Gelernte in ihrem Leben Sinn macht.