Wie der Hitzesommer den Körper fordert und was gegen die Gluthitze hilft

Die hochsommerlichen Temperaturen setzen unseren Körper auf eine harte Probe. So wirkt sich die Hitze auf unseren Körper aus und welche Tipps uns an heißen Tagen am besten schützen.

Sobald die Temperaturen steigen, gerät unser Körper in den Temperaturausgleichsmodus. Mit einer Zieltemperatur von rund 37 Grad Celsius versucht er, seine interne Balance aufrechtzuerhalten. Hierbei kommen Mechanismen wie die Erweiterung der Blutgefäße in der Haut und das Schwitzen zum Einsatz. Durch die Erweiterung der Blutgefäße wird überschüssige Wärme über die Haut abgegeben. Schweiß wiederum sorgt durch Verdunstung für die Kühlung der Hautoberfläche.