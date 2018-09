Wie der Garten summt und nicht verstummt

Gärten bieten bei richtiger Anlage und Pflanzenwahl einen wichtigen Lebensraum für Tiere. Landschaftsarchitektin und Buchautorin Simone Kern gab wertvolle Tipps im Kapuzinerkloster.

FELDKIRCH Tiere, die durch Baumaßnahmen und andere Eingriffe immer mehr unter Druck geraten, finden speziell in Gärten einen wichtigen Lebensraum. Eine einfache Möglichkeit herauszufinden, was eine Biene oder ein Schmetterling braucht, um in einem Garten heimisch zu werden, ist es, diesen aus deren Blickwinkel zu betrachten.