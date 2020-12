Wie das Singen zu Hause Freude macht

Die Rheintalische Musikschule geht derzeit neue Wege in den Schulkooperationen.

Lustenau. So richtig in Schwung gekommen ist die Schule in diesem Jahr kaum. Kein Wunder also, dass auch das Musizieren und Singen im Bereich der Kooperationen der Musikschule mit den Volksschulen teilweise auf der Strecke geblieben ist. Ganz zum Leidwesen der meisten Kinder. Ein neuer Weg soll jetzt den Schülerinnen und Schülern das Singerlebnis nach Hause bringen. Speziell für die Schulkooperationen ausgedacht und spontan realisiert haben diese Methode die Direktorin der Rheintalischen Musikschule, Doris Glatter-Götz und die Kooperationslehrerin Claudia Schelling. Die Singlehrerin für die ersten und zweiten Klassen der Volksschulen Rotkreuz und Hasenfeld ist überzeugt davon, dass nicht nur ihre Schüler viel Spaß dabei haben werden, gemeinsam mit ihr zu Hause zu singen und die zur Jahreszeit passenden Lieder zu üben. Auf die erfolgreichen Kooperationen mit den Volksschulen in Lustenau und Höchst weist die Musikschul-Direktorin gerne hin. „Wir sind die Musikschule, die damit federführend ist in Vorarlberg und flächendeckend die meisten Kooperationsklassen hat. Insgesamt erreichen wir in den ersten und zweiten Klassen 800 Volksschulkinder und bringen mit sechs Lehrerinnen elementares Musizieren in die Schulen“, informiert sie.