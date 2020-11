Wie Corona den Alltag umkrempelt

Der 3. Dezember ist der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderung“ – dabei soll auf Themen und Anliegen von Menschen mit Beeinträchtigung aufmerksam gemacht werden. Durch die Corona-Krise hat sich auch ihr Leben und der Alltag stark verändert, auch weil gewohnte und liebgewonnene Dinge wegfallen. Wie es trotzdem möglich ist, den Spagat zwischen Normalität und Sicherheit zu schaffen, erzählen die Stellenleiterin der Werkstätte Bludenz der Caritas Vorarlberg, Helga Sartori sowie der Fachbereichsleiter „Assistenz&Teilhabe“, Klaus Burger.

Das Leben in den Werkstätten, in den Wohngemeinschaften und im Sprungbrett Lädele ist bunt und ausgelassen – meistens, doch die aktuelle Corona-Situation macht auch vor den Caritas Einrichtungen des Bereichs „Assistenz & Teilhabe“ nicht Halt. „Wir sind momentan sehr gefordert, soviel Normalität wie möglich zu leben und andererseits den Blick auf die Sicherheit des Teams und der Menschen mit Beeinträchtigung zu bewahren,“ berichtet Fachbereichsleiter Klaus Burger. „Mit dem ersten Lockdown im März war viel Leichtigkeit dahin, das spüren wir bis jetzt“, so Burger, betont aber gleichzeitig die Wichtigkeit aller Schutzmaßnahmen.