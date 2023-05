Wie Christian Madlener fast Opfer eines extrem dreisten Onlinebetruges wurde ...

Der Grillshop-Geschäftsführer warnt eindringlich vor einer Masche, bei dem den Opfern eine Amazon-Rückzahlung in Aussicht gestellt wird.

"In unserem Geschäft kommt es durchaus vor, dass sich Amazon direkt mit uns in Verbindung setzt, wenn beispielsweise irrtümlich Ware bestellt wurde. Also war ich auch nicht erstaunt, als mich eine Nummer mit britischer Vorwahl angerufen hat. Eine freundliche Dame hat mich darauf hingewiesen, dass Amazon irrtümlich etwas von meinem Konto abgebucht habe und mir rund 90 Pfund zurückerstatten werden", erzählt der Dornbirner Grillspezialist gegenüber WANN & WO.