Wie Charles III. Prinz Harry zur Krönung locken will

König Charles III. will seinen Sohn Harry nun offenbar doch bei seiner Krönung im Mai an seiner Seite haben.

Dabei helfen soll ihm der Erzbischof von Canterburry, Justin Welby. Das berichtet die "Mail on Sunday" unter Berufung auf anonyme Quellen.

Was für Harry drin ist

Im Gegenzug für die Anwesenheit bei der Krönung steht dem in Ungnade gefallenen Paar wohl ein Ehrenplatz in der Kirche oder die Zusicherung, dass Harry seine Adelstitel behalten darf, in Aussicht.