Wie bringe ich das Grün aufs Dach

Altach. Die Gemeinde Altach lädt am Samstag, den 24. September in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Ökologieinstitut und pulswerk zum Dachbegrünungsworkshop in den Werkhof in der Lirerstraße – Beginn ist um 14 Uhr.