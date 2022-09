Wie aus Kraut eine echte Vitaminbombe gemacht wird

Der OGV Dornbirn lud zum herbstlichen Kraut-Einhobel-Kurs.

Dornbirn. „Milchsaures Gemüse mit wenig Aufwand und köstlichem Effekt selbst herstellen“, hieß es vergangenen Freitag beim Möcklebur in Dornibrn. Der Obst- und Gartenbauverein Dornbirn hatte zu einem äußerst informativen und appetitanregenden Kurs geladen, den auch dementsprechend zahlreiche Interessierte besuchten. Gartenspezialist Bernhard Huchler demonstrierte einen Nachmittag lang, wie man Gemüse durch Milchsäuregärung ganz einfach konservieren kann. Der OGV Dornbirn Vorstand Sigi Wohlgenannt und Ingrid Benedikt freuten sich, dass so viele Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer gekommen waren, um sich über diese bereits sehr alte Technik zu informieren.

„Sauerkraut ist reich an Milchsäure, Vitamin A, B, C und Mineralstoffen. Mit den Kohlgemüsen haben wir einen wichtigen heimischen Vitamin-C-Lieferanten im Winter“, betonte Experte Huchler. Mit im Gepäck hatte der Kursleiter frisch geerntete Krautköpfe aus seinem eigenen Garten und jede Menge Tricks und Geheimnisse rund um das Einhobeln und Konservieren. Nach eindrücklicher Demonstration, bei der die Interessierten dem Profi bei der Arbeit über die Schulter blicken konnten, gab es dann für alle noch „Bernhards Sauerkraut-Rezept“ zum Mitnehmen. „Nachmachen erwünscht“, gab dieser lachend mit auf den Weg.

Der nächste Programmpunkt im OGV-Kalender steht bereits in den nächsten Tagen an. Am Freitag, den 7. Oktober gibt es die Gelegenheit den Bio-Hof von Dorothea und Armin Rauch zu besuchen. Auf 900 m Höhe mitten im Walgau betreibt das Ehepaar den Betrieb „Bio Berg Vielfalt“ und bewirtschaften 12 ha Grünland mit 20 Rindern, 50 Hühnern, Laufenten und Bienen. Ihr Garten ist ein Permakultur Produktions-, Schau- und Genussgarten. Bei der Exkursion erhalten Besucher Einblick in das Schaffen der ambitionierten Bio-Bauern und deren vielfältigen Produkte – vom Gärmost, Edelbränden, Essig bis zu Kräutern, Blumen bis zu diversen Raritäten, die im eigenen Hofladen erhältlich sind. „Wir freuen uns über regen Besuch, es gibt noch ein paar freie Plätze“, betont Ingrid Benedikt. (cth)