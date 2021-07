Widnau: Schwertransporter mit 150 Tonnen kam von der Fahrbahn ab

Am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr kam es auf der Schweizer Autobahn A13 in Fahrtrichtung Widnau zu seinem Selbstunfall eines Schwertransporters.

Reifen geplatzt

Der 50-Jährige fuhr am Montag mit seinem Sattelschlepper mit angehängtem Sattel-Sachentransportanhänger auf der Autobahn A13 von Kriessern in Richtung Widnau auf dem Normalstreifen. Als Ladung führte der Ausnahmetransport einen 90 Tonnen-Bohr-Kran mit sich. Gemäß Aussagen des Fahrers platzte kurz vor der Ausfahrt Widnau der Reifen an der Zugmaschine. Der 50-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug. Dieser kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und blieb im Grünstreifen stecken. Der Fahrer blieb unverletzt.