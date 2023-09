Widnau: Ehepaar zu Hause ausgeraubt

Am Freitag, 15. September 2023, kurz vor 15.15 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Raubüberfall in einer Privatliegenschaft an der Uebrigstrasse erhalten.

Ein Ehepaar war von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Diese konnten mehrere wertvolle Uhren stehlen. Die Geschädigten wurden bei einer Auseinandersetzung mit der Täterschaft verletzt. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.

Täter hielt Frau fest

Gemäß jetzigen Erkenntnissen befand sich eine 85-jährige Frau alleine in ihrem Einfamilienhaus, als zwei unbekannte Täter die Liegenschaft betraten. Während einer der Täter die Frau festhielt, durchsuchte der Zweite die Liegenschaft. Im weiteren Verlauf kam der 80-jährige Mann nach Hause, woraufhin es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen der Täterschaft und den Geschädigten kam, im Zuge derer die Geschädigten unbestimmt verletzt wurden. Die Täterschaft flüchtete daraufhin mit dem Deliktsgut in unbekannte Richtung, höchstwahrscheinlich zu Fuß. Gemäß jetzigem Kenntnisstand handelt es sich beim Deliktsgut um mehrere wertvolle Uhren. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Täter konnten noch nicht eruiert werden

Die Kantonspolizei St. Gallen hat ein Großaufgebot von Einsatzkräften, darunter mehrere Patrouillen und Fachspezialisten sowie Sondereinheiten wie mehrere Polizeihundeführer und die Interventionseinheit für die Fahndung, aufgeboten. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung konnte die Täterschaft noch nicht eruiert werden.

Täterbeschreibung

Bislang ist zur Täterschaft bekannt, dass es sich um zwei jüngere männliche Personen, mit einem geschätzten Alter um 30 Jahre handelt. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen in südosteuropäischem Akzent. Der eine der Männer war auffällig grösser als der andere.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen, denen im Umfeld der Uebrigstraße verdächtige Personen aufgefallen sind oder die weitere Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft und deren Flucht machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, 058 229 49 49, zu melden.

