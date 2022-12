Widerstand wie damals gegen Pegida

Sonja Kopf (Sozialistische Jugend) war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Für Freitag kündigen Vorarlbergs junge Linke die Gegendemonstration zu FBP-Obmann Palms Versammlung gegen "Bevölkerungsaustausch und illegale Migration" an. Sonja Kopf, die Landessekretärin und Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Vorarlberg positioniert sich konträr: "Solche Aussagen sind an Widerlichkeit nur mehr schwer zu überbieten und kommen ausgerechnet von der FBP."

Am Freitagabend will die Freie Bürgerpartei gegen illegale Migration und den "Bevölkerungsaustausch" demonstrieren. Dabei sollen auch Grablichter für die "Opfer von Fremden" aufgestellt werden. Dagegen regt sich Widerstand, nicht nur in den Reihen der Sozialistischen Jugend Vorarlberg. Entsprechend ruft die Landessekretärin Sonja Kopf in Vorarlberg LIVE zur Teilnahme bei der Gegendemostration in Bregenz auf.