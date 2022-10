Widerstand gegen Zelte und Diskussion über Corona-Regeln

Am Donnerstag sind im Studio von "Vorarlberg LIVE" Sicherheitslandesrat Christian Gantner und Dr. Armin Fidler von der Corona-Kommission zu Gast.

Zur Unterbringung von Flüchtlingen sollen nun auch in Vorarlberg Zelte aufgestellt werden, wie die APA am Mittwoch berichtet. Landesrat Christian Gantner wehrt sich vehement dagegen, dass Flüchtlinge in Vorarlberg in Zelten untergebracht werden. Das Land Vorarlberg würde am Donnerstag mehr Flüchtlinge vom Bund übernehmen und in Caritasquartieren unterbringen, wie in der kolportierten Anzahl von Zelten untergebracht werden könnten“, betont der Sicherheitslandesrat gegenüber den VN. Er hat daher kein Verständnis für die kolportierten Zeltlager in Feldkirch. „Das kann höchstens symbolischen Charakter haben. Dafür ist in Vorarlberg definitiv kein Platz!“