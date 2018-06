Wider das Vergessen großer Musik

Packende Werke im Pförtnerhaus von ungerechtfertigt wenig beachteten Komponistinnen.

Neben Christa (Viola) war die regelmäßig im Pförtnerhaus auftretende Christine Busch an der Violine zu bewundern. Sie hat in Stuttgart eine Professur inne. Buschs Solopassagen umtänzelte besonders während Farrencs Quintett Nr. 2 Mathias Johansen am Violoncello. Der gebürtige Norweger ist einer der jüngsten Cello-Professoren am Landeskonservatorium in Feldkirch. Ebenfalls am Landeskonservatorium unterrichtet Akiko Shiochi, deren Spiel am Klavier einen Pfad aus klingenden Flusskieseln streute, auf dem sie die Streicher durch alle Stromschnellen der Stücke geleitete. Erstmals im Pförtnerhaus zu hören war Michinori Bunya (Kontrabass). Der Professor an der Würzburger Musikhochschule gibt Meisterkurse von Brasilien bis Japan und ist Jurymitglied beim ARD-Wettbewerb. Elene Meipariani, eine Schülerin Buschs, ließ ihre Violinstimme hören dank des zur Konzertreihe gehörigen Konzepts „Pforte von Morgen“, mit dem junge Talente wie sie gefördert werden.