Wickeltisch â€“ klug eingerichtet

Stürze gehören zu den häufigsten Unfallursachen im Kindesalter. Wussten Sie, dass jedes zweite Kind im Laufe seiner Wickelphase einmal vom Wickeltisch fällt?

Mit einfachen Mitteln kann die Gefahr jedoch gebannt werden“, weiß auch Mario Amann, Geschäftsführer von Sicheres Vorarlberg. Lassen Sie Ihr Kind nie alleine auf dem Wickeltisch liegen, platzieren Sie den Wickeltisch in einer Ecke und achten Sie auf Standfestigkeit. Legen Sie alle Utensilien in Griffweite (eine Hand bleibt immer beim Kind). Wenn Tür oder Telefon klingelt, nehmen Sie das Kind mit oder legen Sie es auf den Boden.

Weitere Informationen und eine Checkliste zur Vorbeugung von Kinderunfällen finden Sie in der Broschüre „Kindgerecht. Ein Kinderspiel.“. Diese kann unter 05572/54343 oder info@sicheresvorarlberg.at bei Sicheres Vorarlberg in Dornbirn bestellt werden. Sie ist auch in türkischer Sprache erhältlich.