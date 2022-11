"Wichtla" - bundesweite Weihnachtsaktion geht in die zweite Runde

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr startet der Bludenzer Verein Plan B erneut die Adventsaktion #WICHTLA

In diesem Jahr ist auch aha - Jugendinfo Vorarlberg mit an Bord.

So funktioniert #WICHTLA: Wer sich bis zum 4. Dezember 2022 auf wichtla.at registriert, erhĂ€lt per Zufallsgenerator eine Adresse, an die sie oder er bis Weihnachten ein Geschenk per Post sendet. Gleichzeitig wird er zum ‚Wichtelkind‘ und somit selbst von einem Wichtel beschenkt. Empfohlener Richtwert fĂŒr das Geschenk ist 5 bis 15 Euro. Die Teilnahme an der nicht-kommerziellen Aktion ist kostenlos.