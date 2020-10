Wichtiges Waldwissen am Wegesrand

Von A wie Ahorn bis Z wie Zukunftsbaum: „Wald-Wissen-Weg“ beim Fallersee eröffnet

SCHNIFIS In Zeiten des Klimawandels werden intakte Wälder immer wichtiger. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Waldes stärken, eine nachhaltige Waldwirtschaft erklären, klimafitte Baumarten in der Klimawandel-Anpassungs-Modellregion KLAR! Walgau vorstellen und die vielfältigen Funktionen und Aufgaben heimischer Wälder vermitteln: Das soll der neue Wald-Wissen-Weg in Schnifis, der jetzt eröffnet wurde.