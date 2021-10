Wichtiger und verdienter Auswärtssieg

RHC Dornbirn gewinnt in Wimmis.

Dornbirn. „Big points!“, hieß es am Wochenende für Dornbirns Rollhockey-Cracks. Im vierten Anlauf hat es geklappt und der RHC Dornbirn holte sich einen Auswärtssieg gegen Wimmis und somit die ersten drei Punkte. Stark dezimiert, aber motiviert starteten die Messestädter ins Spiel und jubelten nach nicht einmal drei Minuten über den ersten Treffer durch Gomez del Torno. Das Live-Spiel auf Swiss Sport TV ließen sich auch zahlreiche Fans von daheim aus nicht entgehen und sprangen 36 Sekunden später erneut aus ihren „Gelb-Schwarzen Sesseln“. Per Körpertäuschung vernaschte Gomez del Torno zunächst seinen Gegenspieler und lupfte den Ball hoch an Torhüter Pinheiro da Costa zum 2:0 vorbei in die Maschen. Dornbirn blieb am Drücker und erhöhte nach gut einer Viertelstunde um weitere zwei Treffer durch Romero bzw. Sahler. Doch den beruhigenden Vier-Tore-Vorsprung machten die Niedersimmentaler noch vor der Pause beinahe zunichte. Zwei individuelle Fehler und ein Penalty im Nachsetzen brachte Wimmis beim 3:4 Halbzeitstand wieder zurück ins Spiel.