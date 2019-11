Wichtiger Sieg in Cortina bringt Selbstvertrauen

EHC Lustenau gewinnt in Italien mit 6:5

Obwohl die Busreise sehr lange war und durch schlechtes Wetter führte, konnte die Mannschaft sofort in die Partie finden und sich sofort bis zum Tor der Gastgeber durchsetzen. Das Spiel ging auf und ab, jedoch war es der EHC der als erster anschreiben konnte. Albert Krammer konnte in der 11. Minute einen geblockten Schuss auf der blauen Linie abfangen und brachte den nächsten Schuss aufs Tor. Nach dem ersten Rebound von Dominic Haberl, brachte Chris D´Alvise den zweiten Rebound hinter die Torlinie. Lange lies der zweite Treffer nicht auf sich warten. Der Gegner hatte aber sofort eine Antwort auf Lager und konnte im nächsten Wechsel nach 8 Sekunden ihren ersten Treffer erzielen. In der 17. Minute gewann Mark Hurtubise das Face-Off in der offensiven Zone durch die Beine des Gegners nach vorne und passte zu Max Wilfan vor das Tor, der ins fast leere Tor einnetzen konnte. Und wieder war es im nächsten Wechsel, in dem das nächste Tor fiel. Stefan Hrdina fing den Puck auf der blauen Linie ab, und konnte nach einem Alleingang im kurzen Kreuzeck zum 3:1 abschließen. Doch 4 Tore waren im ersten Drittel noch nicht genug. Die Gastgeber erzielten in den letzten drei Spielminuten noch 2 Tore und es ging nach 20 Minuten mit einem Gleichstand von 3:3 in die Kabinen.