Wichtiger Sieg für Dornbirn im Kellerduell in Wien

Der FC Dornbirn feierte bei den Young Violets von Austria Wien einen wichtigen 2:0-Erfolg und verbesserte sich auf den 13. Tabellenrang.

Der FC Dornbirn wollte heute im Kellerduell mit den Young Violets der Austria aus Wien unbedingt drei Punkte einfahren, um die Wiener in der Tabelle zu überholen und auf den 13. Rang vorzurücken. Und das Spiel begann nahezu perfekt: Abdijanovic bewahrte in der 4. Minute kühlen Kopf und sorgte nach Friedrich-Vorarbeit das 0:1. In weiterer Folge entwickelte sich ein offenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Dennoch gab es in den ersten 45 Minuten keinen weiteren Treffer und es ging mit der knappen Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Beide Teams spielten weiter nach vorne und kamen zu durchwegs guten Torchancen. Eine davon nutzte Stefel in der 69. Minute nach Mijic-Vorarbeit zum 0:2. Doch die Wiener gaben sich noch nicht geschlagen und kamen in der Schlussphase durch Smrcka (84.) noch einmal heran. Am Ende brachten die Dornbirner den knappen Sieg jedoch über die Zeit und durften so über einen enorm wichtigen Sieg jubeln. Durch die drei Punkte im direkten Duell stehen die Dornbirner nun vor den Wienern auf dem 13. Tabellenrang.