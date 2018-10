Wichtiger Heimsieg in drei Minuten realisiert

Mit einem 2:1 Heimsieg sicherten sich die Feldkircher drei Punkte und kletterten in der Tabelle auf Rang 8.

Geradezu spiegelverkehrt wie am Tag zuvor gestaltete sich das Ergebnis. Mit einem starken Startdrittel legten die Feldkircher den Grundstein zum Sieg gegen die slowenische Spitzenmannschaft. Die Heimmannschaft startete stark ins Spiel und drückte von Anfang an. In der fünften Spielminute traf Dylan Stanley nach einem wunderschönen Zuspiel von Robin Soudek zum 1:0. Soudek selbst baute drei Minuten später die Führung aus. Mit diesem 2:0 im Rücken ging es für die Montfortstädter erstmals in die Kabinen.