Wichtiger Heimerfolg fÃ¼r Lions

Mit einem knappen 83:79 Sieg gegen KOS Celovec blieben die Dornbirner Basketballer weiter in den Top 4.

Die Dornbirner starteten dabei gleich von Beginn druckvoll ins Spiel und gingen schnell mit 6:2 in Führung. Die Gäste aus Kärnten kamen aber immer besser ins Spiel und konnten in weiterer Folge nach einem tollen 7:0 Lauf in Führung gehen. Das Spiel blieb spannend und die Löwen konnten bis zum Viertelende wieder mit 18:14 in Führung gehen. Es geht weiter hin und her – die Löwen konnten sich kurzzeitig absetzen, doch die Klagenfurter kämpften sich zurück. Ander Arruti sorgte mit dem letzten Wurf vor der Halbzeitpause dann aber doch noch für die Führung der Lions.