Wichtiger Dreier gegen Montreux

Der RHC Dornbirn gewinnt Partie gegen das Schlusslicht.

Trotz Geisterkulisse ging es in der Stadthalle vor allem nach Seitenwechsel turbulent zur Sache. Die Hausherren waren von Beginn an die bessere Mannschaft und übernahmen gleich das Spieldiktat. Bis zur zehnten Minute rettete zweimal der Pfosten für die Gäste, ehe Hagspiel per sattem Schuss den Führungstreffer bescherte. Nur Sekunden später traf Romero den Ball zur 2:0 Führung ins kurze hohe Eck. Brunner und wiederum Hagspiel sorgten mit ihren Treffern für einen komfortablen 4:0 Pausenstand. Bis dahin kam von Montreux nur wenig Gegenwehr, die Torchancen der Gäste ließen sich an einer Hand abzählen.