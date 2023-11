Wichtiger Auswärtssieg für SSV-Ladies

In einem spannenden Duell setzte sich der SSV Dornbirn-Schoren am siebten Spieltag der WHA-Challenge bei den Handball-Damen von Traun mit 30:23 durch.

Dornbirn. Die Dornbirn-Ladies zeigten sich bereits vor Spielbeginn hochmotiviert, mussten im Spiel allerdings schnell einem Rückstand hinterherlaufen. Die SSV-Girls drehten das Spiel aber und führten nach zehn Minuten mit 7:3. Dann allerdings schlichen sich immer wieder kleine Fehler ein und so hielten die Trauner Damen das Spiel lange Zeit ausgeglichen. „Wir sind sehr nervös ins Spiel gestartet, es gab viele Absprachfehler in der Deckung und dazu konnten wir einige Würfe nicht verwerten. Wir fanden aber nach und nach ins Spiel und konnten uns sowohl vorne als auch hinten stabilisieren“, so SSV-Kreisläuferin Katarina Gladovic. Und so spielten sich die Gäste aus der Messestadt bis zur Halbzeitpause auch wieder eine 17:11-Führung heraus.