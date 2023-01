Wichtige Unterstützung für das LZH

Die Winsauer Bau GmbH. spendete auch heuer großzügig an das Landeszentrum für Hörgeschädigte.

Dornbirn. Unter dem Motto „Alle Jahre wieder“ könnte auch die besondere Beziehung zwischen der Firma Winsauer Bau GmbH. und dem Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn stehen. Was vor vielen Jahren beim Hören einer Radiosendung begann, hat sich zu einer erfreulichen Tradition für alle Beteiligten entwickelt. „Meine Lebensgefährtin Viktoria hat vor einigen Jahren eine Radiosendung mit Johannes Mathis und der bewegenden Entstehungsgeschichte des Landeszentrums für Hörgeschädigte gehört. Sie war so berührt und begeistert von der wichtigen Arbeit, die da seit über 45 Jahren geleistet wird und hat mich natürlich sofort angesteckt“, erklärt Geschäftsführer Bernd Winsauer lachend. Kurz darauf traf man sich zufällig beim Ausgehen in Dornbirn. „Ich weiß noch genau, wie Bernd versprach, dass er uns finanziell helfen möchte. Erfreulicherweise folgten den Worten auch Taten und wir konnten es kaum fassen, dass dieses Versprechen nicht nur einmalig war“, erinnert sich LZH-Geschäftsführer Johannes Mathis. Der Rest ist Geschichte und seither darf sich das LZH über eine jährliche großzügige Unterstützung der Dornbirner Baufirma freuen. So auch heuer wieder.