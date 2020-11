Wichtige Unterstützung für das LZH

Das Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn ist jedes Jahr auf Spenden angewiesen.

Dornbirn. Aufgrund des Coronavirus konnte das Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn heuer die alljährliche Landessammlung im Mai nicht durchführen. Mit der finanziellen Unterstützung werden jährlich die verschiedenen Therapieangebote sowie unterschiedliche Projekte an der Schule finanziert.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die im Jahr 2020 an uns gedacht und uns finanziell unterstützt haben. Trotz des Ausfalls der Haussammlung sind viele Spenden bei uns eingegangen, sowohl von Privatpersonen als auch von Firmen“, erklärt GF und Direktor Johannes Mathis. Gerade in dieser schwierigen Zeit sind viele Menschen mit Hörbeeinträchtigung vermehrt auf Unterstützung angewiesen. Auch für hörende Menschen ist die derzeitige Situation eine spezielle Herausforderung – für gehörlose oder schwerhörige Menschen mit Kommunikationsschwierigkeiten vervielfachen sich diese Probleme jedoch. „Daher ist gerade für die Bewältigung dieser Ausnahmesituation eine bestmögliche und fachkompetente Betreuung unserer Klienten besonders wichtig“, betont Mathis.

Das Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen sozialen Institution im Land entwickelt, die vom Kleinkind bis zum Pensionisten alle Menschen mit Hörschädigung betreut. Die Institution setzt sich für alle Menschen mit Hörschädigung ein und fördert ihre Kindergartenkinder und SchülerInnen mit Logo-, Ergo-, Musik- und Reittherapie. Zudem werden die Kinder täglich sicher von zu Hause in das Zentrum und wieder zurückbefördert.