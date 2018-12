Wichtige Siege für Ländle-Handballteams

Sowohl der HC Hard (gegen Leoben), als auch Bregenz Handball (in Ferlach) feierten am heutigen Abend wichtige Siege.

Am 17. Spieltag der Handball Liga Austria waren beide Ländle-Teams gleichzeitig im Einsatz. Der HC Hard empfing dabei Leoben in der Sporthalle am See. Bregenz hingegen kämpfte beim SC Ferlach um wichtige Punkte im Kampf um die Bonusrunde.

Hard siegt dank starker 2. Halbzeit In Hard lieferten sich die beiden Mannschaften von Beginn weg einen torreichen Kampf, bei welchem die Führung in der ersten Halbzeit gleich mehrfach wechselte. Nachdem die Harder zu Beginn meist knapp voran lagen, drehten die Leobener zwischendurch das Spiel. Doch die Roten Teufel kämpften sich aber wieder zurück und gingen mit einer 20:18-Führung in die Pause.

Nach der Pause setzte sich die höhere Qualität der Einzelspieler in den Reihen der Hausherren immer mehr durch. Mit einem 4:0-Lauf zog Hard von 23:21 auf 27:21 davon und sorgte so für die Vorentscheidung. Am Ende jubelten die Harder dank einer starken zweiten Halbzeit über einen verdienten 33:26-Heimsieg. In der Tabelle steht der HC Hard durch diesen Sieg wieder auf dem 2. Rang.

Bregenz muss bis zum Ende kämpfen Die zuletzt fünf Spiele sieglosen Bregenzer standen auswärts beim SC Ferlach vor einem Pflichtsieg, um die Bonusrunde nicht schon frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Und die Gäste zeigten von Beginn weg eine konzentrierte Leistung und zogen rasch auf 3:7 davon. In weiterer Folge der ersten Halbzeit variierte der Vorsprung zwischen zwei und fünf Punkten. Am Ende ging es mit einem für die Bregenzer komfortablen 11:16 in die Kabinen.