Wichtige Patenschaften für Bildung der Katete School Girls

Der alljährliche Informationsabend bot Einblicke in unterstützte Schulprojekte.

Dornbirn. Kürzlich fand im LZH Dornbirn der alljährliche Patenabend des Patenvereins Katete School Girls statt. Die Projektinitiatoren Andrea und der 2020 verstorbene Erwin Reis nahmen 2010 an der Eröffnung einer neuen Krankenstation in Malambo (Malawi) teil. Diese Station wurde federführend von Dr. Robert Spiegel aus Dornbirn aufgebaut. Die anschließende Reise durch Malawi führte die beiden Vereinsgründer auch in die Schule in Katete, die von “Bruder und Schwester in Not” unterstützt wird. Sie lernten dabei die Schulschwestern und Mädchen persönlich kennen und besichtigten sowohl die Schule als auch die Internatseinrichtung. Die Schwestern erzählten dabei von einem Patenschaftsprojekt, das ursprünglich von Thomas Smodics und Markus Fröhlich initiiert wurde, das aber nach dem Tod von Thomas Smodics nicht mehr fortgeführt wurde. Da die beiden ehemaligen Lehrer Andrea und Erwin Reis so angetan vom Projekt waren, entwickelten sie die Idee und die Organisation des speziellen Patenmodells weiter und besuchten die Schule im Rahmen von organisierten Patenreisen fortan regelmäßig.