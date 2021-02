Wichtige Erkenntnisse für Koblacher Verkehr

Die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung zum Straßen - und Wegekonzept liegen vor und liefern wichtige Anregungen.

Koblach . Die Gemeinde Koblach hat in den vergangenen beiden Jahren ein neues Straßen- und Wegekonzept erarbeitet und dieses nun der Öffentlichkeit zur allgemeinen Aufsicht aufgelegt. Dazu konnten die Koblacher Bürger in einer digitalen Bürgerbeteiligung ihre Meinung kundtun und Verbesserungsvorschläge einbringen.

„Das Straßen- und Wegekonzept von Koblach ist eine entscheidende Grundlage für die Entwicklung unserer Gemeinde in den kommenden Jahren“, zeigt Bürgermeister Gerd Hölzl die Wichtigkeit des Projektes auf. Der Entwurf des Konzeptes wurde in den vergangenen vier Wochen zur öffentlichen Ansicht aufgelegt und die Bürger konnten und sollten dazu ihre Meinung mitteilen. „Die zentrale Frage dabei war, wie wir das Konzept noch besser machen können“, so Bürgermeister Hölzl.

Auf viel Kritik und gleichzeitig Zustimmung stößt das generelle Herabsetzen des Tempolimits auf 30 km/h auf Gemeindestraßen. Dabei können sich viele Befragte eine derartige Tempolimitierung punktuell vorstellen, allerdings nichts flächendeckend. So oder so, sei aber eine laufende Kontrolle durch Polizei und Radarboxen nötig. Diese und alle anderen Erkenntnisse aus der Bürgerbefragung werden nun in der Gemeindevertretung besprochen und diskutiert. In weiterer Folge sollen die Anregungen überarbeitet und in das Straßen- und Wegekonzept eingearbeitet werden. MIMA