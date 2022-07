Wichtige Anträge in falschen Gremien

Die Überdachung einer Bushaltestelle und (k)eine Uhr am neuen Bahnhof sorgen für Gesprächsstoff in der Kummenberggemeinde.

Altach. Die BürgerListe Altach + Die Grünen beklagen dabei auf ihrer Webseite, dass Bürgermeister Markus Giesinger und seine Partei mehrere Anträge wegen unschlüssigen Argumenten ablehnte. AVP-Fraktionsobmann Kuno Sandholzer klärt diesbezüglich aber auf.

Keine Uhr am Bahnhof

Im Konkreten geht es dabei zum einen um einen Antrag der BürgerListe Altach + Die Grünen über eine fehlende Uhr am neugestalteten Altacher Bahnhof. Zwar hängen heute kaum noch die traditionellen Uhren mit Ziffernblättern an den Bahnsteigen und die Uhrzeit ist nur noch auf den elektronischen Anzeigetafeln ablesbar. Aber in Altach gibt es weder das eine noch das andere, was allerdings auch damit zu tun hat, dass die elektronischen Anzeigetafeln aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht montiert werden konnten und für zusätzliche Bahnhofsuhren ist die Besucherfrequenz laut ÖBB zu klein.

Überdachung Bushaltestelle

In einem weiteren Antrag der BürgerListe Altach ging es um die seit längerem diskutierte Überdachung der Bushaltestelle bei der Apotheke. Dabei haben die Verantwortlichen der BLA.G bereits ein Vorgespräch mit dem Grundeigentümer geführt und dieser habe auch sein Interesse und eine mögliche Zustimmung signalisiert, weshalb die BürgerListe Altach + Die Grünen auch den Antrag stellten, dass Bürgermeister Markus Giesinger entsprechende Schritte setzen und mit den Eigentümern des betroffenen Grundstücks Gespräche aufnehmen solle.

Falsche Wortwahl oder falsches Gremium

Beide Anträge wurden allerdings in der Altacher Gemeindevertretung abgelehnt, was in weiterer Folge auch für Unmut bei der BürgerListe + Die Grünen sorgte. „Leider wollte die Altacher Volkspartei beiden Anträgen nicht zustimmen, wobei Argumente wie falsche Wortwahl oder falsches Gremium ins Treffen geführt wurden“, heißt es dazu in der Aussendung der BLA.G.

Anträge nicht nachvollziehbar