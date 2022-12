Wichtel verstecken sich im Wald

Der WaldWichtelWeg macht den Wald mit allen Sinnen erfahrbar. Er ist speziell für Kinder mit ihren Eltern und lädt dazu ein, den Wald und unsere heimische Umwelt spielerisch zu entdecken.

Er bietet eine bunte Entdeckungsreise, die Kleinen und Großen als spannend und sinnesanregend in Erinnerung bleibt. Lass dich verzaubern in der Wichtelweld und nehme jeden Freitag in der Adventzeit an der geführten Wichtelwanderung teil. Dabei gibt es auch interessante Geschichten und Erzählungen. Gestartet wird bei der Alfenzbrücke in Außerwald. Zu beachten ist, dass warme Kleidung und gutes Schuhwerk getragen werden.