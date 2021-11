Wichtel-Challenge 2021 startet

„Auf die Plätze - fertig - wichteln“ lautet der Aufruf. Mitmachen ist ganz einfach.

Ob Wasserkocher oder warme Socken: Schon seit Wochen sammelt das Team der „Wichtel Challenge“ Herzenswünsche von sozial bedürftigen Menschen in Vorarlberg. Diese Wünsche stehen nun online zur Verfügung und warten darauf, von eifrigen Wichteln erfüllt zu werden. „Auch wenn die Wünsche auf der Wichtel-Challenge-Webseite auf den ersten Blick leicht erfüllbar wirken, so sind sie für manche Menschen unerreichbar. Wenn die finanziellen Mittel oder Möglichkeiten fehlen, an – für manch andere – ganz banale Dinge heranzukommen, ist die Unterstützung fleißiger Wichtel gefragt“, so das Vorarlberger Team der Wichtel-Challenge.

Engagierte Bürger und Bürgerinnen können ab sofort dem Christkind

unter die Arme greifen und über die Online-Plattform www.wichtelchallenge.at Herzenswünsche erfüllen. „Jeder Wichtel sucht sich den Wunsch aus, den er oder sie erfüllen möchte. Man beschäftigt sich also aktiv mit dem Geschenk und weiß, wem man damit Freude macht. So bekommt die gute Tat auch für den Wichtel eine ganz persönliche Bedeutung“, erzählt Florian Reichl, Mitgründer der Wichtel

Challenge. Start der Wichtel Challenge 2021 ist am 12. November. Mitmachen ist ganz einfach: Online sich für einen Wunsch entscheiden, das Geschenk besorgen, verpacken und in Folge an die zuständige Einrichtung schicken oder persönlich vorbeibringen. Damit auch alle Wünsche erfüllt werden, bittet das Organisationsteam darum, als letzten Schritt die Übergabe online zu bestätigen. Auch Firmen, Schulklassen und Vereine sind eingeladen, daran teilzunehmen. Die Anzahl der Wünsche und Wichtel ist seit der Gründung im Jahr 2017 von 150 auf fast 5500 angestiegen. Alle Infos: www.wichtelchallenge.at und www.facebook.com/wichtelchallenge. Die „Wichtel Challenge“ ist eine Initiative von „SELBSTundLOS – Wirkstatt zur Förderung von sozialem Engagement“.