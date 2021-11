WHO erteilt indischem Impfstoff Notfallzulassung

Die Weltgesundheitsorganisation hat dem bereits in zahlreichen Ländern zugelassenen Corona-Impfstoff des indischen Herstellers Bharat Biotech eine Notfallzulassung erteilt.

Die WHO teilte am Mittwoch mit, Covaxin erhalte als achter Impfstoff gegen das Virus grünes Licht.

Millionen Inder bereits geimpft

Covaxin wurde von Bharat Biotech in Zusammenarbeit mit dem Indischen Forschungsrat entwickelt, der obersten Forschungseinrichtung der Regierung. Der Impfstoff wird aus einem abgetöteten Coronavirus hergestellt, um eine Immunreaktion auszulösen, und wird in zwei Dosen verabreicht. Die indische Arzneimittelbehörde genehmigte Covaxin im Januar, Monate bevor umfangreiche Studien an Menschen abgeschlossen waren. Gesundheitsexperten fürchteten deshalb, dieser Schritt sei womöglich zu früh erfolgt.