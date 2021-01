WhatsApp vergrault Millionen Nutzer

Groß war die Aufregung in den vergangenen Tagen, nachdem der Messengerdienst WhatsApp neue Datenschutzregeln angekündigt hatte.

Das sagt der Datenschützer

"Für den privaten Nutzer bedeuten die neuen Regeln von WhatsApp ehrlich gesagt nicht so viel", sagte Dahi, Teil des Teams des von Max Schrems gegründeten Datenschutzvereins noyb, im Gespräch mit der APA. "Die Änderungen sind eher kosmetischer Natur. WhatsApp hat - wie alle Unternehmen im Grunde - die aus der DSGVO resultierende Pflicht, eine Transparenz herzustellen, was mit unseren Daten passiert: Wohin gehen sie, wie lange werden sie gespeichert?"

Bisher sei die Datenschutzerklärung von WhatsApp, das mit seinen weltweit mehr als zwei Milliarden Nutzern der erfolgreichste Chatdienst ist und 2014 von Facebook gekauft wurde, "nicht wirklich transparent", so Dahi. "Und eigentlich muss man sagen: Sie ist weiterhin nicht so super. Da könnte man schon weiterarbeiten, um die Aussagen klarer zu stellen, damit der Nutzer weiß, was tatsächlich passiert. Das ist alles eher pauschal gehalten. Der Nutzer wie auch wir als Datenschutzjuristen fragen uns oft: Was bedeutet das genau? Von daher ist es ein erster Schritt."