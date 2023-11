WhatsApp-Funktion wird kostenpflichtig

Bald müssen WhatsApp-Nutzer für die bisher kostenlose Backup-Funktion auf Google Drive bezahlen.

Große Neuerungen

Keine kostenlosen WhatsApp-Backups mehr

Zwar bietet Google zusätzlichen Speicher zu günstigen Konditionen an, doch die Zeit der kostenfreien Speicherung für WhatsApp-Backups neigt sich dem Ende zu. WhatsApp plant, seine Nutzer über diese Änderung durch ein Banner in der App zu informieren und ihnen eine 30-tägige Vorlaufzeit zu gewähren. Für viele Android-Nutzer könnte diese Entwicklung eine unerwartete finanzielle Belastung darstellen. Zudem angleicht diese Neuerung die Backup-Regelungen von WhatsApp mit denen der iCloud für iPhone-Nutzer an.