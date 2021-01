WhatsApp-Fiasko - Signal und Telegram im Aufwind

Die Messaging-Apps Signal und Telegram sind in den vergangenen Tagen deutlich öfter aus den App-Stores von Apple und Google heruntergeladen worden als je zuvor.

Der zu Facebook gehörende Dienst WhatsApp verlor hingegen nach einem Fiasko an Beliebtheit und das Unternehmen musste Änderungen an seinen Datenschutzbestimmungen erklären.

Die Signal-App wurde zwischen dem 5. und dem 12. Januar bei Apple und Google 17,8 Millionen Mal heruntergeladen, eine Steigerung um das 61-Fache im Vergleich zu den 285.000 der Vorwoche, wie die auf Apps spezialisierte Analysefirma Sensor Tower berichtete. Die auch zuvor schon in vielen Ländern beliebte Telegram-App wurde 15,7 Millionen Mal heruntergeladen, etwas mehr als doppelt so oft als in der Vorwoche. Die Zahl der Downloads von WhatsApp schrumpfte hingegen auf 10,6 Millionen von 12,7 Millionen.