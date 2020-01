WhatsApp: Achtung vor neuer Betrugsmasche

Hacker übernehmen mit Hilfe von Verifizierungscodes WhatsApp-Konten.

Persönliche Daten sind immer wieder Ziel von Hackern. Oft wird versucht, über WhatsApp an diese zu gelangen. Eine neue Masche dafür sind Verifizierungscodes.

Neue Masche: Verifizierungscode

Eine aktueller Versuch, um Konten zu übernehmen, sind Verifizierungscodes. Wie "Watchlist Internet" beschreibt, erhalten Sie Nachrichten, möglicherweise auch von Freunden und Familienmitgliedern aus ihrer Kontaktliste. Darin werden Sie gebeten, einen Verifizierungscode, den Sie per SMS erhalten, an den Kontakt weiterzuleiten. In diesem Fall ignorieren Sie die Nachricht und versuchen Sie, die offensichtlich betroffene Person außerhalb von WhatsApp zu kontaktieren und informieren.