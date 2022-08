Wetter, Suizid, Eishockey und FAQ Bregenzerwald

all

Am Mittwoch sind Andreas Jäger, Dr. Philipp Kloimstein, Marco Rossi und Daniel Schreiber zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Andreas Jäger

Dürren, Hochwasser, Schneemassen - extreme Wetterereignisse häufen sich in den vergangenen Jahr. Andreas Jäger ist Meteorolige, Moderator und Autor und beschäftigt sich seit Jahren mit der Klimakatastrophe. In "Vorarlberg LIVE" spricht er über die Extremsituationen und was dagegen unternommen werden kann.

Dr. Philipp Kloimstein

Die SUPRO präsentierte am Mittwoch eine neue Präventionskampagne zur Thematik "Suizid". In "Vorarlberg LIVE" spricht Dr. Philipp Kloimstein, Chefarzt der Stiftung Maria Ebene, über das Ausmaß in Vorarlberg und Möglichkeiten die Suizidzahlen zu minimieren.

Marco Rossi

Eishockey-Crack Marco Rossi steht seit Oktober 2020 bei Minnesota Wild unter Vertrag. Mit Moderator Pascal Pletsch spricht er über seine Zeit in der NHL, das Leben in den USA und was er sich von der kommenden Saison verspricht.

Daniel Schreiber

Am Freitag und Samstag ist Autor Daniel Schreiber zu Gast beim FAQ Bregenzerwald. In "Vorarlberg LIVE" spricht er über seine Auftritte in Vorarlberg und sein neuestes Werk "Allein".

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 31. August 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Andreas Jäger, Dr. Philipp Kloimstein, Marco Rossi, Daniel Schreiber

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all