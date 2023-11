Wettbieten um Kim Kardashian und sie bekommt eine Hauptrolle in diesem Film

Kim Kardashian (43) sichert sich einen neuen Deal mit Netflix für ihr kommendes Filmprojekt "The Fifth Wheel".

Kim Kardashian (43) tritt erneut ins Rampenlicht der Filmindustrie: Nach ihrer Darbietung in der letzten Staffel von "American Horror Story" neben Emma Roberts (32), steigt die 43-Jährige nun in ein weiteres bedeutendes Filmprojekt ein.

Bieterwettstreit um Kim

Netflix sicherte sich die Rechte an ihrem Film "The Fifth Wheel" nachdem das Unternehmen kurz vor Thanksgiving (23. November 2023) das überzeugendste Angebot unterbreitet hatte.