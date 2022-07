Frastanz | Nach intensiven Beratungen hat sich die Jury unter Vorsitz der renommierten Wiener Architektin Patricia Zacek-Stadler einstimmig auf ein Siegerprojekt für das neue Bildungszentrum Fellengatter geeinigt.

Es soll nach den Vorstellungen der Grazer Architekten Wolfgang Feyferlik und Susanne Fritzer realisiert werden. Der Kindergarten aus dem Jahre 1951 und die 1973 bezogene Volksschule Fellengatter entsprechen nicht mehr den Anforderungen moderner Pädagogik – wie dies seit dem Umund Neubau in Hofen mustergültig der Fall ist. Parallel zum Bildungszentrum Hofen im Ortskern befassten sich die Verantwortlichen der Marktgemeinde Frastanz mit der Bildungszukunft in Fellengatter.

Pädagogisches Konzept erfüllt Besonders hervorgehoben wurde, dass es funktional genau dem Pädagogischen Konzept entspreche. „Der städtebauliche und konzeptuelle Grundgedanke der Projektanten ist es, das Gebäude so in den Hang einzubetten, dass die bisherige massive Gebäudekonfiguration des Bestandes verschwindet. Damit verfolgt das Projekt einen komplett neuen Ansatz, der auch als Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen eingereichten Arbeiten hervortritt.“

Jahr 2024 im Auge Alle Arbeiten zum Wettbewerb und dessen Ergebnis wurden am 14. bzw. werden am 15. Juli (16-20 Uhr) direkt in der Schule in Fellengatter der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt werden die Wettbewerbssieger mit der Detailplanung beauftragt. Mit dem Bau könnte im Jahr 2024 begonnen werden.