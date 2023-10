Westliga: Hohenems gegen Imst im Livestream und Liveticker

Die Grafenstädter treffen auf das starke Tiroler Team.

Der Ticker vom Spiel Hohenems vs Imst

„Sind mit der jungen, zum Teil unerfahrenen Mannschaft mitten im Lernprozess und die katastrophalen Eigenfehler werden bitter bestraft“, sagt VfB Hohenems Trainer Martin Brenner vor dem Heimspiel heute um 16 Uhr, im Herrenriedstadion, Live auf VN.at gegen den Tabellennachbarn Imst. Im Lager der Hohenemser gibt es vor dem Anpfiff aufgrund von Verletzungssorgen einige Fragezeichen. Hinter dem Einsatz vom zehnfachen Torschützen Valdir Henrique Barbosa da Silva (25) steht wegen einer Hüftverletzung ein dickes Fragezeichen. Die VfB-Lebensversicherung könnte den Grafenstädern in der Winterpause abhandenkommen. Der kleine, quirlige Sambatänzer träumt von einem Abenteuer im Profifußball. In Kapfenberg bestritt Valdir schon zehn Pflichtspiele und in Ried konnte der Vollstrecker wegen Verletzungsproblemen nicht spielen. Fast fünfzig Prozent aller Hohenems Tore gehen in dieser Saison auf das Konto vom Führenden in der Regionalliga West Torschützenwertung. Gegner Imst hat zuletzt drei Siege und vier Remis geholt, liegt einen Rang vor Hohenems in der Tabelle.